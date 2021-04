UEFA president ähvardas taas Superliiga asutajaid: suurklubid peaks mõistma, et nad on nii võimsad tänu meile

«Jalgpall ei kuulu kellelegi. Või siis kuulub kõigile, sest jalgpall on osa meie pärandist. Austagem ajalugu, traditsioone ja kõiki teisi. See loeb nii mõndagi.»

Ta jätkas oluliselt karmimalt: «Tänased suurklubid ei pruukinud olla minevikus nii võimsad. Ja puudub garantii, et nad on suurklubid ka tulevikus. Jalgpall on dünaamiline ja ettearvamatu. See muudabki mängu nõnda kauniks.