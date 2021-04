Venemaa kergejõustiklane võtab olümpiale jõudmiseks ette radikaalse sammu

2020. aasta Venemaa meistrivõistlustel 100 meetri sprindis hõbemedali võitnud Lopin ei osanud ette kujutada, et pool aastat hiljem võistleb ta juba bobikelgutamises. «Ma olen küll bobikelgutamisele põgusalt mõelnud, kuid tegelikult armastan kergejõustikku väga. Probleem on selles, et ma pole saanud pikalt rahvusvahelisel areenil võistelda ja see pärsib arengut. Siis pakuti mulle aga sellist võimalust,» lausus ta.