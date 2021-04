Manchester Unitedi tegevjuht astub tagasi

Jalgpallimaailmas ohtralt kritiseeritud projekt on aga kokku kukkumas. Veidi enne Woodwardi tagasiastumise uudist avaldas Briti meedia, et Manchester City on Superliigale selja pööranud ning sama valmistub tegema ka Londoni Chelsea. Hispaaniast on kuuldavasti Superliigast taandumas Madridi Atletico.