Ametlik: Kõik kuus Inglismaa klubi loobusid Superliigast

Pühapäeval vutimaailma raputanud plaan Euroopa Superliigast on 48 tundi hiljem vaat, et täielikult kokku kukkumas. Nimelt hakkasid teisipäeva õhtul levima kuuldused, et esimesed klubid on oma jah-sõnadest taganemas ning praeguseks on niimoodi talitanud kõik kuus Premier League'i hiidu.