Loe, kuidas Premier League'i klubid Superliigast taandumist selgitasid

Esimesena tegi lahkumisavaldustega otsa lahti Londoni Chelsea, kes põhjendas seda järgnevalt: «Olles olnud üks viimaseid, kes eelmisel nädalal selle grupiga liitus, on meil nüüd olnud aega olukorrale põhjalikumalt otsa vaadata, mille tulemusena oleme leidnud, et [Superliigas] jätkamine ei ole klubi, fännide ega üldisemalt laiema jalgpalli huvides mõistlik.»

Kohe pärast neid saatis sarnase pressiteate välja ka Manchester City, kuid nemad oma otsust, vähemalt esialgu, ei põhjendanud. «Oleme alustanud protessidega, et Euroopa Superliigast loobuda,» jäi nende teade lakooniliseks.

Teine Manchesteri klubi, United, oli veidi täpsem oma selgitustes: «Oleme kuulanud hoolikalt oma fännide, Suurbritannia valitsuse ja teiste klubi osanike reaktsioone. Jääme seega truuks tavapärasele jalgpallikogukonnale ning loodame üheskoos lagedale tulla lahendustega, mis aitaksid meil jätkusuutlikumalt toime tulla mänguga kaasnevate väljakutsetega.»

Sarnased põhjendused lõi letti ka Liverpool: «Viimastel päevadel on klubi saanud erinevatelt võtmeosanikelt palju pöördumisi, nii otseseid kui ka meedia vahendusel, ja soovime neid oma sisendi eest tänada.»

Tottenham Hotspur oli ainus, kes otsustas oma teadaandes mõnda juhtpersiooni tsiteerida. Sõna sai klubi juhatuse esimees Daniel Levy.

«Me kahetseme seda närvilisust ja pahameelt, mis Superliiga ettepanekuga kaasnes. Meie jaoks oli oluline, et klubi võtaks osa uutest arengutest, mis aitaksid meid parema finantsolukorra ja -stabiilsuse suunas ning samal ajal pakuksid fännidele ja kogu jalgpallipüramiidile suuremat toetust.

Usume veendunult, et meie klubi ei peaks seisma ühe koha peal paigal ning spordis tulekski pidevalt võistlusi ja juhtimisstruktuure üle vaadata, et meie armastatud mäng jätkuvalt areneks ja kaasaks fänne üle kogu maailma. Soovime tänada kõiki toetajaid, kes oma arvamuse meile teatavaks tegid,» sõnas Levy pressiteates.

Kõige pikema teate saatis avalikkusele ja oma fännidele Londoni Arsenal.

«Viimased paar päeva on näidanud meile täpselt, kui väga fännid, üle kogu maailma, meid ja seda mängu armastavad. Me ei vajanud selle koha pealt tegelikult meeldetuletust, kuid viimased paar päeva on olnud meile vajalikud, et olukorrale tagasi vaadata ja selle üle mõtiskleda.

Meie kavatsus polnud kunagi sellist kaost külvata, kuid kui Superliiga kutse meile saadeti, siis otsustasime – teadmata, et mingeid garantiisid pole – sellest kinni võtta, kuna me ei tahtnud projektist maha jääda ja soovisime niimoodi kaitsta Arsenali ja klubi tulevikku.

Nüüd, olles võtnud teid ja laiemat jalgpalliüldsust kuulda, oleme otsustanud Superliigast loobuda. Me tegime vea ja vabandame selle pärast.

Teame, et igasuguse usalduse taastamine võtab aega, kuid soovime veel kord rõhutada, et meie Superliigaga liitumise käigu taga oli soov Arsenali kaitsta. Kaitsta seda klubi, mida teie kõik nii väga armastate, suure solidaarsuse ja finantsilise stabiilsusega.

Stabiilsus on vajalik, et mäng jätkaks õitsemist ja meiegi teeme edaspidi kõik endast oleneva, et mäng pidevalt areneks.

Süsteem vajab lappimist. Peame leidma üheskoos toimiva lahenduse, mis kaitseks jalgpalli tulevikku ning mis sunniks fänne jätkuvalt oma istmepadjast kinni haarama.

Lõpetuseks, me teame, et niigi raske aasta lõpetuseks on need uudised äärmiselt häirivad. Meie visioon on aga alati teha otsuseid, mis lähtuvad meie klubi huvidest, kaitseksid selle tulevikku ja viiksid meid edasi. Sel korral ei teinud me aga õiget otsust ja me mõistame seda.