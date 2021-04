Olümpiast unistav Eesti rekordinaine sai väärt tuge

Viimastel kuudel on sportlaste toetamine ning sponsoreerimine olnud väga aktuaalsed. Üheks Eesti olümpiadebütandiks ning -lootuseks on 31-aastane naiste vasaraheite Eesti rekordit hoidev Kati Ojaloo, kes poole aasta eest heitis Soomes vasara 71.50 meetri kaugusele.

«Igale sportlasele on igasugune toetus väga vajalik. Finantsiliselt tuleb ju tasuda kogu aasta vältel nii treening-, elamis- kui ka näiteks füsioteraapiakulud, kuid vähem olulisem pole ka see moraalne toetus, mida saavad erinevad organisatsioonid ning inimesed sportlasele anda. Igapäevasel ettevalmistusel annab see väga palju motivatsiooni juurde, kui tead, et keegi usub sinusse,» kirjeldab Ojaloo toetuste olulisust.

Vasaraheitja olümpiatee jätkumiseks otsustas Eesti tuntuim põllumajandusettevõte Baltic Agro toetada Ojalood 5000-eurose sponsorlusega. Kohalik suurettevõte on aastate jooksul toetanud mitmeid erinevaid sportlasi, kogukonnaalgatusi ning projekte. Ettevõtte jaoks on oluline toetada just laste ja noorte sporditegevust maapiirkondades, et maa-elu oleks atraktiivne noortele peredele. Toetades tippsportlasi, nagu Saskia Alusalu ja Kati Ojaloo, on neil soov tekitada lastes inspiratsiooni ja sportimistahet.

Ojaloo kirjedab, et hetkel on tõepoolest keeruline hoida igapäevaselt sportlase rutiini, saada hakkama nii-öelda koroonaväsimuse ja stressiga ning samal ajal leida võimalusi, kuidas oma tegevusi rahastada. «Eks paljudele meenub sportlane siis, kui tippvõistlused on kohe tulemas, kuid selleks hetkeks on juba suurem osa tööd tegelikult tehtud. Olenevalt alast on võimalik ka leida töökohti ning ka mina annan, hetkel küll videosilla kaudu, trenne noortele, kuid tippsport on üsna kulukas ning unistus oma riiki edukalt esindada suurvõistlusel vajab lisajõude, olen siiralt tänulik Baltic Agrole toetuse eest.»

Eesti edukaim naisvasaraheitja tõdeb, et paljudel tippsportlastel on muidugi esindajad, klubi ja management-id, kes aitavad toetusi välja ajada, kuid tema on seda teinud omal käel ning vahel on tekkinud ka endal küsimusi, kas pärast järjekordset eitavat vastust saades, teeb ta midagi valesti.

«Muidugi on väga paljudel ettevõtetel ja organisatsioonidel tegelikult paika pandud need valdkonnad, mida või keda nad toetavad. See tuleneb nende sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest ja kõike ning kõiki ei saagi aidata. Siin peab ka ise piisavalt taustatööd tegema ning aru saama, kelle poole on mõistlik pöörduda. Kuid kindlasti ei tee talvel profispordi toetamise teema ümber lahvatanud sündmused seda kuidagi lihtsamaks,» leiab Ojaloo, kel õnnestunud sportlaskarjääri kõrvalt omandada TalTechis magistrikraadi hajaenergeetika erialal.

Mullu 25. juubelit tähistanud Baltic Agro on viimastel aastatel toetanud mitmeid tervise teavituskampaaniad, kogukonnaprojekte, kultuuri ning sporti, sh Lastefondi, Adavere Uisuklubi ning Saskia Alusalu.