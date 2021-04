Superliigale sõrme andnud Liverpool kaotas suurtoetaja

Nimelt andis luksuskäekellasid tootev firma Tribus teada, et nad ei soovi enam biitlite sünnilinnaklubi toetada. Kellafirma, kelle asutajateks on kolm Liverpoolist tuule tiibadesse saanud venda, alustas punastega koostööd alles eelmisel aastal.

«Oleme Liverpooli ametlikuks kellapartneriks, kuid paraleelselt oleme kõik ka klubi pikaaegsed fännid. Otsust, uue Superliigag toetada, ei saa me kuidagi toetada. Meie väärtused on teistsugused, mistõttu loobume oma senisest koostööst ja lõpetame sponsorlepingu klubiga,» kulges Tribuse ametlik teadaanne. «Jalgpall kuulub fännidele ja ühendab meid kõiki. Polegi kunagi ette nähtud, et see peaks teenima väheseid.»