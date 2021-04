Superliiga avantüür läks 48 tunniga pauguga lõhki

Pühapäeva õhtu tõi uudised, et juba mitu aastat sahistatu on tõeks saanud – tosin klubi asutas jalgpalli superliiga, kaasatakse veel meeskondi ja hakatakse mängima oma mänge. Umbes 48 tundi hiljem läks kogu see avantüür pauguga lõhki, kui Inglismaa klubid teatasid üksteise järel Superliigast loobumisest.