Laskesuusakoondise peatreeneriks soovivad mitu suurriigi spetsialisti, määravaks võib saada palganumber

Tänaseks päevaks on laskesuusaliidu juhatus tutvunud kõikide avaldustega ning saadud CVd kinnitavad, et läbirääkimisi alustatakse tõeliste spetsialistidega. Siiski on väiksed takistused, mis ei luba uut lootsi juba aprillis ametisse kinnitada. ​«Osad kandideerijad on selgelt öelnud, et saavad meiega edasi suhelda pärast 30. aprilli. Seda eelkõige seetõttu, et just sel kuupäeval kinnitavad enamik rahvuskoondiseid enda peatreenerid ka tulevaseks hooajaks ning nõnda ei teata veel kindlalt, kas jätkatakse näiteks senisel ametikohal. Meie sõltumegi paljuski just sellest, kuid võin kinnitada, et huvi on olnud suur ja ennast on pakkunud kogenud treenerid nii Soomest, Saksamaalt, Valgevenest kui ka Venemaalt,» lausus Jõepera intervjuus Postimehele.