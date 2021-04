Täna tehakse Horvaatias algust MM-sarja kolmanda etapiga. Eelmise etapi Soomes võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kuid talverallist on möödas peaaegu kaks kuud. Üleeile õhtul Zagrebisse jõudnud Adamot näis see fakt üllatavat. «Juba kaks kuud? Aeg ikka lendab. Mul on tunne, nagu oleks Arktika ralli toimunud alles eelmisel nädalal,» ütles Adamo naljatledes.