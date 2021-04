EM-tšempion Mäe lõpetas Eesti maadluse 74 aastat kestnud ootuse

29-aastase eestlanna triumf Varssavis toimuval EMil on igal juhul märkimisväärne. On see ju tiitlivõistluste medal, on see ju tema esimene kuld tiitlivõistlustelt. Ent see on ka parajalt ajalooline, sest tegemist on Eesti maadluse esimese EM-kullaga 21. sajandil. Ja ta on esimene Euroopa meistriks kroonitud eestlanna!