EM-finaalturniirist unistav käsipallikoondis võttis õppust jalgpallurite koroonakaosest

Tabeliseis teises alagrupis on intrigeeriv – Saksamaal on täisedu kaheksa punkti, Bosnia ja Hertsegoviinal neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Alagrupi kaks esimest saavad otsepääsme 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile. Kaheksa alagrupi peale edenevad ka neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist.

Käsipalliliit võttis õppust jalgpalluritelt

Eesti koondis alustab valmistumist 18-liikmelise koondisega ning luues meeskonna ümber nn mulli, aga jalgpallikolleegide murest märtsis õppust võttes, valmistutakse ka halvimaks, vahendab käsipalliliidu pressiteade. «Loodame, et kõik sujub hästi, aga tegime valmis ka varuplaani. Kui meie mullis peaks keegi andma positiivse koroonaproovi, siis tuleb kiirelt tegutseda,» sõnas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson.

«Sellega seoses koostasime nii-öelda kiirreageerimisrühma, kuhu kuulub 16 mängijat ja uued taustajõud. Nende seas on nii koroonaviiruse läbipõdenuid kui ka täielikult vaktsineeritud inimesi. On väga rõõmustav, kui positiivselt on mängijad, treenerid ja klubid kaasa tulnud, et sellist valmisolekut kinnitada,» selgitas Orasson.

Märtsi lõpus MM-valikmängudeks valmistunud Eesti jalgpallikoondises oli mäletatavasti vaja koroonareeglite tõttu kiiresti välja vahetada suur hulk mängijaid, kohtumistele ei saanud reisida ka treeneritebrigaad, mistõttu juhendas mehi väljaku ääres endine rahvusesinduse pealik Martin Reim.

Praeguse seisuga on peatreener Thomas Sivertsson kutsunud põhikoondisse 18 pallurit. Jaanuarikuisest koosseisust ei saa vigastuse tõttu kaasa teha Andris Celminš ja Otto Karl Kont, erinevatel põhjustel puuduvad ka Karl Roosna ja Martin Grištšuk. Jaanuaris Bosnia ja Hertsegoviina vastu eemale jäänud Alfred Timmo ja Ott Varik on aga tagasi.

Sel alagrupiturniiril esmakordselt ühinevad rahvusmeeskonnaga Mait Patrail ja Dener Jaanimaa. Meeskonnas on kaks võimalikku debütanti – kehralane David Mamporia ja Põlva Serviti joonemängija Ülljo Pihus. Viimasel hetkel rivist langenud Jürgen Rooba asemel naaseb pikema pausi järel koondisse 36-aastane Kristjan Muuga.

Sivertsson: Mait ja Dener toovad kamaluga rahvusvahelist kogemust

«Sel korral on meil koos veidi kogenum meeskond kui jaanuaris. Aga samas on ka Alfred Timmo tagasi, mis on loomulikult tähtis. Nagu ikka koondise elus, on ka puudujaid. Eriti kahju on Jürgen Roobast, kes viimastel kordadel pole koroonapiirangute tõttu Prantsusmaalt minema saanud ja nüüd jäi haigeks,» lausus peatreener Sivertsson.

«Väga oluline on Maidu ja Deneri liitumine – nendega kaasneb kamaluga rahvusvahelist kogemust. Mait toob alati platsile teatud rahu ja tarkuse ning näiteks ülekaalus mängimisel pean teda õigete lahenduste leidmisel hetkel üheks maailma paremaks. Deneri viskevõimsus tagaliinist on juba omaette relv iga vastase vastu,» selgitas 56-aastane rootslane.

Sivertsson peatus eraldi ka koondise uustulnukatel. «David Mamporiat oleme juba pikemat aega jälginud, ta käis meiega paar aastat tagasi ka Poola-laagris. David on kahtlemata üks Eesti käsipalli tulevikulootusi. Ülljo Pihus on teinud suurepärase hooaja Põlva Servitis ning on huvitav ja tänapäevase stiili joonemängija,» põhjendas Sivertsson uute meeste kaasamist.

«Valmistume mõlemaks kohtumiseks tõsiselt, aga algul keskendume täielikult Austria-mänguks. Võiks öelda, et siiani on meil viis head poolaega ja üks kehv Saksamaa vastu. Oleme samm-sammult suutnud lihtvigade hulka vähendada ja pisiasjades paremaks muutuda, püüame seda trendi jätkata,» kinnitas Sivertsson.