Jälle sule sappa saanud Mourinho teenis vallandamisega 23 miljonit eurot

Tottenham võlgneb Mourinhole nüüd 23 miljonit eurot, kuna täpsed andmed on teadmata, siis võib sellele summale lisanduda veel 10 miljonit eurot. Portugallasest tipptreener ennast sellest väga heidutada ei lase ja seda näitas ka tema lahkumine Tottenhami kontorist. Ta lihtsalt võttis oma asjad ja tõdes ajakirjanikele, et ei vaja mingit puhkust.

See polnud muidugi Mourinhole esimeseks korraks, kui ta mõne meeskonna poolt kohvreid pakkima saadetakse. Nõnda on läinud kahel korral Londoni Chelsea'is ja ka Manchester Unitedis. Lisaks ostis Madridi Real ta Milano Interi lepingust välja. Kui kokku lüüa kõik kompensatsioonid, mida Mourinho aastate jooksul teeninud, siis see läheneb juba 100 miljonile eurole.