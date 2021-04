Valusa kaotuse teeninud Kontaveit: andsin endast 110 protsenti, kuid keha lihtsalt ei pidanud vastu

Eile hilisõhtul peetud lahingus andis Eesti esireket endast kõik. Ta oli lõpuks lihtsalt nõnda väsinud, et keha lihtsalt andis alla. «Esimese kahe setiga andsin endast 110 protsenti. Kolmandas setis hakkas alaselg valu tegema ja tõrjumisel ei suutnud enam piisavalt kummarduda. Lisaks oli teise seti lõpus juba valulik õlg,» rääkis Kontaveit, kuid loodab, et need mured lahenevad väikese puhkusega ning midagi hullemat lahti pole.

Siiski tunnistas Kontaveit, et tegi just Sabalenka vastu Stuttgardi turniiri parima esituse ning lihtsalt täna polnud see piisav. Kindlasti ei näidanud ta enda parimat mängu, sest võimalusi parandamiseks leiab alati. «Serv ei olnud just kõige parem, kuid vaatamata sellele tegin ilusa esituse. Kahju, et keha lihtsalt alla andis.»

Kontaveit on varasemal rääkinud, et osad mängijad sobivad talle paremini, kuid Sabalenka pole kindlasti üks neist. Hoopis vastupidi, sest valgevenelanna mängib nõnda agressiivselt, et Kontaveitil ei ole kuigi lihtne pallivahetusi dikteerida. «Ta võtab kõik minu tugevused ära. Sabalenka servib lihtsalt nii võimsalt, et minu tugevuseks olev tõrje lihtsalt kaob sellega. Ilmselt pole ta ühegi mängija lemmik vastane,» selgitas Kontaveit.