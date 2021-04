Tänak kaitses Adamot: süü ei lasu ainult temal

Hyundai tehasetiimi sõitjad ei teinud hommikul parimat rehvivalikut. Kui Toyota mehed võtsid kaasa viis kõva seguga rehvi, siis Lõuna-Korea autotootja tiimi ekipaažid kasutasid kahte kõva ja kolme pehme seguga rehvi. Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes pudenes liidrikohalt kolmandaks, tunnistas juba pärast tänast avakatset, et valikuga mindi alt.

Veidi enne Tänakut astus WRC otseülekandes kaamera ette Hyundai tiimipealik Andrea Adamo, kes raputas rehvivaliku osas kõige rohkem tuhka enda pähe. «Arvan, et ei tasu Adamot liiga tõsiselt võtta, ta on enda suhtes väga kriitiline ja süü ei lasu ainult temal,» kaitses eestlane bossi. «Lõppude lõpuks polnud rehvivalik nüüd nii kohutav. Esimesel katsel oli keeruline, järgmistel nii ja naa. Me ei teinud suurepärast valikut, aga kindlasti ka mitte nii kehva, kui ta rääkis.»