Itaalia suusatäht liitub Venemaa koondisega

Mõnda aega tagasi oli teada, et Pellegrino ja De Fabiani liituvad Krameri treeningrühmaga, kuid see valandas uudised nagu oleks Kramer Venemaalt lahkumas. Nõnda siiski pole ja need uudised vaigistas Venemaa alaliit väga kiiresti. Selline koostöö on ilmselt kasulik mõlemale osapoolele. Pellegrino saab parema vastupidavuse hooajaks ning venelased saavad õppida sprindiässalt nii mõndagi.