Eesti mitmevõistleja olümpialootused said tagasilöögi

Klaup alustas seitsmevõistlust igati korralikult, saades 100 meetri tõkkejooksus kirja 13,84 (isiklik rekord on 13,81). Seejärel ootas naisi ees kõrgushüpe, kus tuli rinda pista aga omapäraste oludega.

Nimelt oli hoovõturada tavapärasest lühem ning see sai Klaupile ka saatuslikuks. Eestlannal, kes parimal juhul ületanud ka 1.83, õnnestus alistada vaid 1.68 ning ta kaotas nõnda hulga punkte.

Vahetult pärast teist ala tegi Klaup ühismeediasse ka postituse, kus väljendas oma pettumust ja frustratsiooni. «Sinna läks mu esimene võimalus olümpia jaoks rankingupunkte koguda. Kõrgushüpperada on liiga lühike ja nagu [fotolt] näete, läheb paigaldatud lisarada ülesmägu. Seega tuli mul parima hüppe nimel kasutada lühikest hoojooksu, kuid mul ei õnnestunud rütmi klappima saada,» kommenteeris Klaup juhtunut oma Instagram story's.

Kuigi Tokyo olümpianorm (6420) on Klaubi jaoks (isiklik rekord 6080) püüdmatus kauguses, loodab eestlanna spordipeole pääseda olümpiarankingu alusel. Nüüd said need lootused aga suure tagasilöögi, kuna isikliku rekordi lähedase punktisumma jahtimine osutub nüüd Lanas märksa keerulisemaks.