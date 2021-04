Skandaalist mõjutatud Kalju naiskond loobus nii karikas kui ka esiliigas osalemisest

«Kahjuks meie klubi tabanud [Getulio Aurelio Fredo] skandaal on mõjutanud tõsiselt võistkonna komplekteerimist. Et mitte täielikult loobuda, tahame komplekteerida hetkel allesjäänud mängijatest selleks hooajaks naiste rahvaliiga võistkonda,» kommenteeris hetkel asendustreeneri rolli täitev Kalju suunajuht ja meeskonna keskkaitsja Mikk Reintam olukorda portaalile Soccernet.ee .

«Püüame komplekteerida naiskonda selleks hooajaks rahvaliiga jaoks, et meie klubis ei kaoks naiste jalgpalli osas järjepidevus. Kogume jõudu ja mõtteid, et siis juba aasta pärast tugevamalt tagasi tulla!» lisas ta.

Nõmme Kalju naiskond osales veel eelmisel hooajal Getulio käe all meistriliigas, kuid platseerus seal viimasele kaheksandale kohale. Uuel hooajal pidanuks nad seega mängima esiliigas, kust nüüd ennast taandati.

Getulio Aurelio Fredo oli endine Kalju treener, kes sattus tänavuse aasta alguses ahistamisskandaali. Eesti Jalgpalli Liit on määranud juhendajale eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu. Lisaks on EJLilt saadud info põhjal alustatud juhendaja suhtes ka kriminaalmenetlus. Politsei uurib episoode ajavahemikul 2014–2019, kus on tuvastanud hetkseisuga kaks kannatanut.