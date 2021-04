Levadia domineeris, Flora nõelas, kuid võitjat Tallinna derbis ei selgunud

Kohtumine algas Levadia domineerimisega ning esimene ärevam moment Flora värava all sündis 10. minutil, kui paremkaitsja Kristo Hussar hindas valesti palli lendu ning Mark Oliver Roosnupp jooksis oponendi üle.

Ka paaris järgnevas olukorras lekkis Flora kaitse just nimelt Hussari pealt, kuid mängu edenedes langes paremal äärel tegutsenud Sergei Zenjov rohkem alla ning Levadia võimalused hakkasid sumbuma. Flora sai mängu edenedes rohkem mängu sisse, kuid ühtegi tõsisemat momenti neil siiski avapoolajal tekitada ei õnnestunud.

Ajaloolised kaalukausid on selles vastasseisus 38-24 Levadia kasuks, kuid lähiajaloos on edu saatnud vastupidiselt hoopis florakaid. Nimelt pole nemad viimases kuues omavahelises duellis kaotusekibedust tundnud, viimati võidutses Levadia 2019. aasta 29. mail.