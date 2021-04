Jose Mourinho on tänu vallandamistele teeninud kümneid miljoneid eurosid

Mainekas spordiväljaanne The Athletic kirjutab, et viimase vallandamise eest kasseeris portugaallasest peatreener valuraha lausa 18 miljont eurot. Kusjuures karjääri jooksul on tal olnud veel mitu sellist palgapäeva ja kokku on ta vallandamistega kokku ajanud lausa 62 miljonit eurot.