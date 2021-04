KUULSUSTE HALL ⟩ Herbert Niiler – Eesti korvpallikultuuri rajaja

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras viies.

Leningrad 1941

II maailmasõda katkestas karjääri

Seejuures leidis Niileri hoolealuste tehniliselt ja taktikaliselt küps mäng positiivset vastukaja ka ajakirjanduses. Nii näiteks kirjeldas väljaanne Krasnõi Sport tartlaste võitu Moskva üle: «Tartu meeskonna taktika täiesti desorienteerib moskvalasi. Tartu kaitse osutus nii läbipääsmatuks, et segadusse sattunud moskvalased suutsid kahe poolaja peale visata mängust ainult ühe (!) korvi, ja kaotasid 11:28. [...] Tartu meeskonna taktika väärib seda, et korvpallurid õpiksid seda tõsiselt ja kaalutletult. Eriti head on Tartul maa-alakaitse, kiire dribling ja vise hüppelt ühe käega.»

Need olid sõjaeelse Eesti korvpallurite hiilgeajad, mil üks põlvkond mängijad oli tõusnud Euroopa absoluutsesse tippu ja võinuks jagu saada ükskõik kellest. Paraku jäigi see turniir neil ärevatel aegadel sisuliselt viimaseks, kus selles koosseisus ja Herbert Niileri juhendamisel suuri tegusid tehti.

