Ogier' sõnul tegi avarii ta seljale liiga

«Just mentaalselt oli see tõeline põnts. Kui see avarii toimus, siis olin parajas šokis. Kokkupõrge tegi mu seljale liiga, sest see toimus ikkagi üsna suurel kiirusel. Õnneks ei saanud keegi selles tõsisemaid vigastusi ja kõik jäid terveks. Ainult autod said kahjustada,» selgitas Ogier pärast rallit toimunud pressikonverentsil.