F1-sarjas toimus revolutsiooniline muudatus

Oluline muudatus on meeskondadel see, et vabatreeningutel tohib ainult kasutada pehmet rehvisegu ning ka vormeli kallal muudatuste tegemine on lubatud kogu nädalavahetuse käigus. Samuti jagatakse nendel uue lahendusega kolmel GP-l lisaks võidusõidule punkte ka sprindivõistlusel. Selle võitja teenib kolm, teine koht kaks ja poodiumi madalaima astmega kaasneb üks punkt. Need lähevad arvesse nii meeskondlikus kui ka sõitjate arvestuses.