Raieste koduklubis leidus veel koroonapositiivseid mängijaid

Hispaania kõrgliigasse kuuluv Baskonia kinnitas kolme koroonapositiivse mängija olemasolu juba eelmisel nädalal. Kohalikus meedias arvatakse, et nakatumised on seotud meistriliiga mänguga, kus kohtuti San Pablo Burgosega.

Baskonia teatas kodulehel, et kõik viis koroonaviirusega nakatunud mängijat on jäänud kodusesse isolatsiooni ning klubi meditsiinimeeskond jälgib nende tervist. Ülejäänud tiim, kes on andnud negatiivsed testi jätkavad tegevustega järkjärgult.