Tartu Bigbanki treenerite tiimiga liitus Oliver Lüütsepp

Lüütseppade perre on vahepeal sündinud teine laps ja see tegi Tartuga liitumise lihtsamaks. «Asjad loksusid mitmes mõttes paika ja Bigbank Tartusse naasmine tundub hetkel minule ja mu perele parim lahendus. Tartust on saanud minu kodulinn,» ütles Lüütsepp.