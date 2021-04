Tanel Tein on Tartu korvpallis pettunud: treeneriks oleks vaja ühte Padaoru venda

«Ei saa öelda kahjuks, vaid see on fakt, et tudengikorvpalli mudel profitasemel ei tööta. Mul on väga hea meel, et see lõpuks niimoodi välja tuleb. Lõpetaks selle tudengikorvpalli jutu ära ja asuks asja kallale nii nagu peab,» vahendas Teini sport.tv3.ee.