Treeneri hinnangul võib Lägreidi ja Bö heitlus Norra koondises probleeme tekitada

«Sturla tegi lõppenud hooajal väga suure arengu. Johannes ei suutnud üldvõitu kindlustada enne viimast etappi. Kui võtsime Lägreidi A-koondisesse, siis teadsime, et ta on laksmisel väga hea ja võib tõsta ka kogu tiimi laskmistäpsust,» ütles Mazet väljaandele Nordic Magazine.

Treeneri hinnangul ei tekkinud tänavu tiimisisest hõõrumist, kuid probleemid võivad tekkida tulevikus. «Johannese ja Sturla konkureerimine ei raputanud tiimisisest rahu, kuid kui Lägreid jätkab samas vormis, võib see järgmisel talvel saada probleemiks,» arvas prantslane tiimisiseste pingete kohta.

Mazet tõi ka välja, et kui Bö poleks viimasel etapil Östersundis suutnud MK-üldvõitu võtta, võinuks ka see tekitada kanakitkumist. «Kui Johannes poleks karikat võitnud, siis poleks asjad nii lihtsalt lahenenud. Tagasi vaadates sain aru, et meie toonane taktika oli õige,» lisas endine Prantsusmaa koondise lasketreener.