Ville Arike: naiste EM-valikmänge tuleks pidada Rahvuste liiga põhimõttel mitmes divisjonis

Mida kogu see statistika ütleb? Et mäng käib sisuliselt ainult ühel väljakupoolel, ühe värava all. Mida see annab osalejatele? Sisuliselt mitte midagi. Niisugustest mängudest, kus üks pool on väga suurelt üle, ei saa kumbki sisuliselt midagi kasulikku.