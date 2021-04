Müncheni Bayern käis taas konkurente laastamas, seekord osteti üle peatreener

Sel hooajal näitas Ida-Saksamaa klubi Bayernile hambaid, kuid jääb suure tõenäosusega siiski meistritiitlita. Kolm vooru enne liigahooaja lõppu juhib Bayern teisel kohal olevat Leipzigi seitsme silmaga. Meistrite liigas piirdus Leipzig tänavu kaheksandikfinaaliga, kus jäi alla Liverpoolile. Tiitlivõimalus on Leipzigil siiski säilinud, sest reedel kohtutakse Saksamaa karikavõistluste poolfinaalis Bremeni Werderiga.

«Natukene vara on veel hüvasti jätta või mälestustest rääkida, sest ma pole Leipzigis tööd lõpetanud. Minu missioon lõppeb suvel, kuid seniks hoian gaasi põhjas. Ma pole kunagi teinud saladust, et mind huvitaks töökoht Müncheni Bayernis ning võtaksin selle pakkumise korral vastu,» rääkis Nagelsmann.

Müncheni Bayern on Saksamaa jalgpalli valitsenud juba viimased üheksa aastat. Võitude nimel tehakse tööd mitmel rindel. Aastate jooksul on tavaks saanud, et kui keegi Bundesligas pead tõstab, ostab Bayern ta konkurentidelt ära.