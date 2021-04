Rallibossid tahavad publikuskandaalist hoolimata Horvaatiat mitmeks aastaks MM-sarja

Šaškin käis eile rääkimas Horvaatia telesaates «Otvoreno», kus avaldas, et rallibossidele võistlus meeldis. «Esimene leping sai sõlmitud 1+1+1- Täna pakkusid nad meile minimaalselt kaheaastast lepingut. See on tunnustus meie organisatsiooni raskele tööle,» sõnas korralduskomitee president.

Samas on Horvaatia rallit kritiseeritud palju just seetõttu, et kui paberil ei olnud pealtvaatajad võistlusele lubatud, siis raja ääres oli neid tuhandeid. Šaškin tunnistas, et mõnes asjas on veel vaja tööd teha.