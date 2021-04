Mainekas ralliajakirjanik Ogier' avariist: õige karistus oleks olnud võistluselt eemaldamine

Olukorra üle võttis sõna ka Evans, kelle sõnul pääses seitsmekordne maailmameister liiga kergelt. «Jah, see toimus hetke ajendil, sest ta teadis, et saaks ajatrahvi, kui ei vabaneks Horvaatia seaduse pikast käest oma Toyota ees. Aga mul on paar küsimust. Mis siis kui politseinik oleks Ogier auto ees komistanud? Ja teiseks, millist eeskuju me siin seame? see lõi ebamugava pretsetendi,» seletas ralliajakirjanik.