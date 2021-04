PSG tegi Messile pakkumise, millest on keeruline keelduda

TNT Sports kirjutab, et nende allikatele tuginedes on PSG teinud 33-aastasele Messile nii hea pakkumise, et sellest on keeruline keelduda. Väidetavalt pakutakse talle kaheaastast lepingut, millele lisaks on osapooltel võimalik seda aasta võrra pikendada. Palganumbrit avalikustatud ei ole.