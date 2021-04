Eestlase ja jordaanlase poksimatši näinud treener: väidetavalt tuli ta MMile peapõrutusega

Järgmisel päeval kuulis Kuhar, et Jordaania noormehel oli juba enne matši saanud peapõrutuse. «Rääkisime nende treeneritega ja nad ütlesid, et väidetavalt oli ta enne MMi saanud peapõrutuse. Ta oli saanud tabamus peapiirkonda väljaspool poksiringi. Ja põhimõtteliselt tuli ta peapõrutusega MMile, ta ikka riskis...» jättis horvaat lause lõpetamata.

Kuhari arvates on kõik turniiril osalenud poksijad ja teised harrastajad üle maailma šokis. Kui palju on amatöörpoksijatel peakaitsmest abi? «Kohtunik peatab tavaliselt matši kohe, kui üks poksijatest hakkab ära kukkuma ja nokaute tavaliselt polegi. Aga kordan, et minu arvates polnud see löök väga tugev, pigem oli see rünnak vastu peakaitset ja siis kukkus ta pikali,» seletas Kuhar.