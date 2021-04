Naiste jaoks liiga paljastav mänguvorm läbib uuenduskuuri

Rahvusvahelise alaliidu kodulehel olevad rannakäsipalli reeglid on naiste riietuse kohapealt väga täpsed. «Naised peaksid kandma bikiine. Ülakeha võiks katta spordirinnahoidja sarnane topp, kuid käed ei tohi olla riidega kaetud,» on kirjas reeglites, kus sätestatakse ka pükste pikkus, milleks on 10 cm.

Reeglid on arutelusid tekitanud pikemat aega ning Norra koondislane Katinka Haltvik ütles, et nii mõnedki naised ei mängu rannakäsipallist eeskätt karmide riietumisreeglite tõttu. «Tean inimesi, kes on reeglite tõttu mängimisest loobunud.

«Minu hinnangul on see lollus, et mängijad Norras ja mujal maailmas ei ole saanud või tahtnud rannakäsipalli mängida. Põhjuseks on liiga suur rõhk naiste väljanägemisele,» selgitas Haltvik Norra rahvusringhäälingule (NRK) antud intervjuus.