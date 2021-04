Andrus Veerpalu jäi pärast Seefeldi dopingusaaga süüdimõistvat otsust ilma talle omistatud riiklikest teenetemärkidest, kuid et 2002. ja 2006. aasta olümpiakullad on tal jätkuvalt olemas, maksab riik talle endiselt olümpiavõitja toetust, mis tänavu on näiteks 5400 eurot