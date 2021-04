Mis sellest, et Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri tänavu ei toimu, selle spordipeo osalised on selgunud ning Vana Maailma alaliit (FIBA Euroopa) loosib nad alagruppidesse. Nõnda on kõigil varakult teada, kellega tuleb rinda pista, ning tasapisi saab hakata ettevalmistusi tegema. Võistluse alguseni jääb, tõsi, rohkem kui aasta ja neli kuud.

Mõni nädal tagasi sai teatavaks, et Eestist saab alagrupiturniiri ühe korraldaja Itaalia partnerriik. See tähendab loomulikult, et kuulume itaallastega ühte alagruppi ehk üks pusletükk on mõlema riigi jaoks paigas. Järele jääb küsimus, kes on ülejäänud neli koondist, keda sooviksime oma grupis näha.