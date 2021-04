Traagiliste sündmuste keerisesse kistud noore poksija treener: teda tuleb vaimselt aidata

Poolas toimunud noorte MMil kaalukategoorias kuni 81-kilogrammi võistelnud Vinogradov lõi Al Swaisati kolmandas raundis nii karmilt ringipõrandale, et viimast ei suudetud mitme minuti jooksul püsti aidata. Edasi toimetati poksija kanderaamil haiglasse.

Haiglas tehti poksijale ajus tekkinud verevalumi eemaldamiseks operatsioon ning edasine ravi jätkus intensiivravis. Paraku kaotas Al Swaisat kümme päeva pärast saatuslikku tabamust elu.

Nõnda sai Vinogradov vastase surmast teada juba kodumaal olles. Tema treener Vassili Panov tunnistas Õhtulehele antud usutluses, et hoolealune käis küll esimestel päevadel pärast seda trennis, kuid eile (teisipäeval – toim.) enam kohale ei tulnud ja vajab tõenäoliselt psühholoogide abi.

***

Al Swaisatile saatuslikuks saanud matši jälgis Poolas toimunud noorte MMil ka Horvaatia treener Dražen Kuhar, kes sõnas päev hiljem väljaandele 24sata.hr, et jordaanlane oli juba enne kohtumist saanud peapõrutuse.

«Rääkisime nende treeneritega ja nad ütlesid, et väidetavalt oli ta enne MMi saanud peapõrutuse. Ta oli saanud tabamus peapiirkonda väljaspool poksiringi. Ja põhimõtteliselt tuli ta peapõrutusega MMile, ta ikka riskis...» jättis ta lause lõpetamata.

Terve elu poksimisega tegelenud 43-aastane horvaat ei mäleta ühtegi teist surmaga lõppenud nokauti. «Olen näinud palju nokaute, aga mitte surmaga lõppenud olukordi. Poiss lamas oma viis minutit teadvusetult maas. Poksis on reegleid pidevalt muudetud, et ala oleks võimalikult ohutu. See juhtum ei saanud poksiga seotud olla, sest vigastus pärines ringist väljas poolt. Tundub, et ta polnud sellest lihtsalt taastunud,» arvas Kuhar.

Teisipäeva õhtul tegi omapoolse avalduse ka Eesti Poksiliit:

«Saime täna Rahvusvaheliselt Poksiliidult ääretult kurvaks tegeva teate, et Poolas toimunud noorte MMil meie poksijaga võistelnud ning matši järel haiglasse toimetatud Jordaania poksija Rashed Al Swaisat suri Kielce haiglas. Oleme šokeeritud ja äärmiselt kurvad, et selline traagiline asi on juhtunud. Oleme leinas, sest ei ole midagi hullemat, kui noore inimese elu katkemine.

Rahvusvaheline Poksiliit on edastanud meile palve austada Jordaania sportlase perekonna soovi mitte avaldada detailset infot selle traagilise sündmuse kohta. Teame, et Poola politsei on alustanud selle sündmuse kohta menetlust. MMil osalevad sportlased läbivad alati põhjaliku meditsiinilise kontrolli, mistõttu on amatöörpoksis niivõrd traagilised õnnetused äärmiselt šokeerivad.