Eesti kurlingunaiskond alustab homme ajaloolist MMi

Eesti kurlinguliidu president Rainer Vakra: «Eesti kurlingu jaoks on suur asi juba ainuüksi meie naiskonna osalemine MMil. Seda näitab kasvõi fakt, et kohal on hetke maailma 13 paremat riiki pluss Eesti, kes on maailma edetabelis 19. kohal. See MM on Eesti kurlingu jaoks kindlasti pidupäev ja tähistab ühe pühendunud naiskonna, tema treenerite ning toetajate valitud tee õigsust. Kogu Eesti kurlingu kogukond on Teie üle uhke ja hoiab Teile pöialt.»