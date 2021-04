Otseblogi ⟩ Eesti käsipallikoondis kaotas tähtsas mängus Austriale, EM-finaalturniiri uks ilmselt sulgus

Enne mängu

Tabeliseis teises alagrupis on intrigeeriv – Saksamaal on täisedu kaheksa punkti, Bosnia ja Hertsegoviinal neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Alagrupi kaks esimest saavad otsepääsme 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuvale finaalturniirile. Kaheksa alagrupi peale pääsevad finaalturniirile ka neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist.

Lisaks Austriale jääb Eestil EM-valikturniiril mängida veel Saksamaaga. Austria kohtub viimases voorus Bosniaga. Mõlemad mängud peetakse 2. mail.

EM-valikturniiri avakohtumises novembri algul said austerlased Grazis Eesti üle 31:28 (16:16) võidu. Peaaegu kuus kuud tagasi oli Eesti suure osa mänguajast tagaajaja rollis, kuid võitles hästi ning ei lubanud vahel suureks käriseda. Karl Toom saatis toona Austria võrku 11 palli, vastaste täpseimana tabas 130-kilone joonemängija Tobias Wagner seitse korda.

Thomas Sivertsson: otsustavaks saavad pisiasjad

«Eelmisest omavahelisest mängust on aega möödas, aga muidugi oleme sedagi analüüsinud. Mängijatele on väga tähtis, et korra ollakse juba kohtutud. Kasulikum on siiski vaadata, kuidas Austria mängis märtsis Bosnia ja Hertsegoviina vastu,» kirjeldas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson analüüsiprotsessi.

«Veelgi olulisem on loomulikult meie endi mänguplaan. Oleme nüüd paar päeva korralikult tööd teinud ning ootame veel eile saabunud Mait Patraili lülitumist treeningutele. Hooaeg on pikk olnud ja algul olid mõned pisiprobleemid, aga hetkel on kõik mehed terved ja valmis lahinguks,» kinnitas meie rahvusmeeskonna rootslasest juhendaja.

«Novembrikuise mänguga võrreldes on vastasel juures paar tähtsat mängijat, kuid see ei tohiks nende mängupilti muuta. Meil on lisaks Maidule lisandunud ka Dener Jaanimaa ning loodetavasti annab see lisavariatsoone nii rünnakul kui ka kaitses. Olime Austria vastu ülekaalus mängimisel raskustes ja selles on Mait ekspert,» hindas Sivertsson.

«Mängu tähtsus on kõigile teada, aga me üritame jääda rahulikuks ja võtame seda kui väljakutset. Kõige tähtsam on keskenduda oma tegemistele ning mitte võtta tabeliseisust lisapingeid. Kolm edasipääsu nimel võitlevat tiimi on küllalt võrdsed ja otsustavaks saavad pisiasjad,» arvas Sivertsson.

Weber ja Božovic lisavad Austriale kogemust ja ohtlikkust

Eesti ja Austria on varem omavahel kohtunud kümme korda, neist üheksa EM- või MM-valiksarjas. Võite on Eestil kaks, Austrial seitse ning korra mängiti viiki. Austria koondis on EM-finaalturniirile kvalifitseerunud neljal puhul. Viimasel EM-il – mis toimus mullu jaanuaris osaliselt ka Austrias – saadi ajaloo parim ehk kaheksas koht.

Kogu EM-valiksarja on Austria pidanud mängima suurima staari, THW Kieli tagamängija Nikola Bilykita, kelle hooaja lõpetas põlvevigastus. Tallinna ei tule ka meeskonna kaks paremat väravavahti, Saksamaal palliv Thomas Eichberger ning Ateena AEK-i eelmisel nädalal eurosarjas finaali aidanud Thomas Bauer.

Võrreldes Grazi-mänguga on aga rivis kaks ohtlikku ja kogenud vasakukäelist pallurit. Saksamaa 2. Bundesligas on VfL Gummersbachi eest heas hoos 35-aastane ja 204-sentimeetrine paremsisemine Janko Božovic, kes ühe hooaja oli ka Karl Toomi klubikaaslane TV Emsdettenis.

Tõelise Bundesliga legendina jookseb aga Eesti vastu platsile Božovici eakaaslane Robert Weber, kes läheneb Saksamaa kõrgeimas sarjas 2500 liigaväravale. Hooajal 2014/2015 Bundesliga parima väravaküti tiitli võitnud paremäär juhib snaiprite pingerida tänavugi. Weber on püsimajäämise nimel võitleva HSG Nordhorn-Lingeni kasuks visanud 190 väravat.

Eesti koondis: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Kristo Voika (Helsingi IFK), Karl Toom, Armi Pärt (mõl HK Varberg), Mait Patrail (Rhein-Neckar Löwen), Dener Jaanimaa (Moskva CSKA), Ott Varik (Siuntio IF), Henri Hiiend, Mathias Rebane, Ülljo Pihus, Alfred Timmo, Kristjan Muuga (kõik Põlva Serviti), Marius Aleksejev, Markus Viitkar, Armis Priskus, Kaspar Lees (kõik HC Tallas), Rasmus Ots (Viljandi HC), David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeut Margus Parts.