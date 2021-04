Tunnustatud treeneri jaoks on Kotsar Bundesliga paremuselt teine tsenter

Neist viimane on vähemalt seni jätnud endast parema mulje Kochile ning seetõttu edestaski ameeriklane napilt Kotsarit. Kui võrrelda meeste statistika, siis võiks vabalt ka Kotsar ise sümboolsesse viisikusse mahtuda. Reynolds on keskmiselt toonud 26 kohtumisega 13,4 punkti, 4,4 lauapalli ja 1,5 korvisöötu. Kotsari samad näitajad 30 kohtumisega on vastavalt 14,5 punkti (keskmängijatest parim), 6,6 lauapalli ja 1,8 korvisöötu.