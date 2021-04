«Esmamulje on hea, loos võinuks ka hullemini minna. Samas midagi kerget samuti pole. Kolm vastast (Kreeka, Itaalia, Horvaatia - toim) on väga rasked, Suurbritannia on viimase kümne aastaga kõvasti edasi läinud ning ukrainlased alati sitked võitlejad,» ütles Enden Postimehele.