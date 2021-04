Elukutseline kulturist vaevleb südameprobleemidega: me peame rohkem rääkima keelatud ainetest

Cipriani külastas hiljuti kardioloogi, sest tal tekkisid probleemid treeningutel. Analüüsidest ilmnes fakt, et tema süda on ülekoormatud ja tegemist võib olla ravimatu probleemiga.

«Räägin praegu probleemist, et teised saaksid minu kogemusest õppida. Seda ennekõike selleks, et nad ei peaks elu lõpuni võtma ravimeid ja juhtmetega rindkerel ringi käima. Elu on selleks lihtsalt liiga lühike,» jätkas ta.

«Inimese tervis on kõige olulisem vara ning valesti käitudes ei saa seda enam tihtipeale ka tagasi. Mitmed minu kolleegid on erinevate muredega kimpus. Põhilised organid, millega nüüd arstide juures käiakse, on neerud, maks ja süda. Mõned konkurendid on sootuks surnud. Steroidide kasutamist tuleb ilmselgelt piirata,» lõpetas Capriani.