Karl Toom: tahtsime kõik ajalugu teha, aga kahjuks niimoodi ei läinud

Toom tunnistas, et 7 vs. 6 ülekaalu mängimine täna ei töötanud. «See tõmbab väga palju duhhi maha, kui kingime neile nii lihtsaid väravaid, aga peame ise tabamuste nimel väga palju pingutama. 7 vs. 6 ongi selline mäng, et iga viga karistatakse kohe ära. Seda juhtus liiga palju. Ma ei tea, miks peatreener seda plaani ei muutnud,» sõnas ta avapoolaja kokkuvõtteks.

Toom ei salanud, et tundis enne kohtumist pinget, kuid ta ei usu, et see tema mängu mõjutas. «Ütlen ausalt, pinge oli peal küll. See oli minu koondise kõige suurem mäng. Teadsime, et kui võidame, on meil võimalus EMile saada, kuid ma ei usu, et see mängu mõjutas. Me kõik tahtsime ajalugu teha, aga kahjuks see nii ei läinud.»