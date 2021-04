Sõnakas tiimipealik hoidis Mazepinist rääkides keelt hammaste taga

Haasi tiimipealik Günther Steiner on üldiselt tuntud oma krõbeda suuvärgi poolest. Küll aga annab 56-aastane pealik endale aru, et tänavu peab ta oma sõnadega olema ettevaatlikum kui mullu, mil tiimis sõitsid kogenud Romain Grosjean ja Kevin Magnussen.

«Vahepeal on keeruline, sest valed sõnad võivad tuua valesid tagajärgi. Minu jaoks on suurim väljakutse anda meie noortele sõitjatele enesekindlust,» ütles Steiner väljaandele Autosport.

Eriti keeruline on see ilmselt Mazepini puhul, kelle jaoks kulgesid kaks esimest etappi ääretult raskelt. Sel hooajal peetud kuue vabatreeningu, kahe kvalifikatsiooni ja kahe põhisõidu peale on Mazepin auto üle kontrolli kaotanud koguni kaheksal korral. Nii mõnigi ekspert leiab, et venelase koht pole F1 sarjas.