Staaragent meenutab, kuidas üksainus tiimikorraldus võinuks WRC-sarja parimale tiitlita sõitjale tuua ihaldatud trofee

Jouhki on aidanud mitme Soome rallisõitja karjääri. Näiteks töötas ta Juha Kankkuneni ja Tommi Mäkineni mänedžerina, praegu ajab ta Kalle Rovanperä asju.

«Me oleksime pidanud käituma samamoodi nagu Citroën. Võtame näiteks Sardiinia ralli. Oleksime võinud koos Malcolmiga (Wilson – toim) tõsta Hirvoneni Jari-Matti Latvalast ette poole, aga tahtsime, et Jari-Matti võidaks etapi. Citroën mängis tol hooajal tiimikorraldustega ning seetõttu libises MM-tiitel meil käest. Tagantjärgi on muidugi lihtne targutada, et tegime tol hetkel vea,» rääkis Jouhki.