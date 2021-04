Itaalia koondise peatreener avaldas lootust, et EMiks lubatakse saal täis

«Poolteist aastat enne finaalturniiri on väga raske koondistele hinnangut anda, sest koosseisud võivad palju muutuda,» rääkis Sacchetti pärast loosi. «Küll aga on selge, et peame korraldama korraliku korvpallipeo. Eriti arvestades raskeid aegu, millega praegu silmitsi seisame. Väga loodan, et 2022. aasta septembris saame Mediolanum Forumis mängida täismaja publiku ees.»