Hyundaiga kihutavat WRC-sõitjat sunniti kaardilugejat vahetama, sest kellegi pea pidi lendama

Tänavu Hyundai WRC-autoga ralli MM-sarjas kihutav Pierre-Louis Loubet teatas täna, et on lõpetanud koostöö oma pikaaegse kaardilugeja Vincent Landais'ga. Väljaande L'Est Républicainiga suhelnud navigaator kostis, et otsuse tingisid kehvad tulemused.