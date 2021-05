Vanus on ainult number: 43-aastast Buffoni on endale ihkamas viie välisriigi klubid

Mänguisu ja -lust pole vanameistrist kusagile kadunud. Vastupidi, see on jätkuvalt alles, mistõttu kaalub ta ka võimalust tööandjat vahetada.

Juventuse puurilukkude hierarhias on kindlalt esimene poolakas Wojciech Szczęsny ning Buffon on teise numbrina tänavu Valge Daami - nõnda Juventust kutsutakse - väravat kaitsnud kõigest 12 kohtumises.

Kuigi vanameister ei kibele otseselt Torinost minema, on ta pakkumistele avatud ning Itaalia väljaanne Tutosport kirjutab, et puurilukule on ametliku pakkumise teinud viie välisriigi klubid: Olympiakos (Kreeka), Frankfurdi Eintrach (Saksamaa), Lissaboni Sporting (Portugal), Istanbuli Galatasaray (Türgi) ja Kiievi Dünamo (Ukraina).