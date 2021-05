Taimsoo: meeskondlikult saime suurepäraselt hakkama, soliidne tulemus arvestatavate vastaste vastu

«Meeskondlikult saime suurepäraselt hakkama,» tunnistas Taimsoo. «Viimased kolm kuud on põhirõhk olnud üldiselt tehnilisel tööl, et paatkond koos töötama saada. Selles osas olid Euroopa meistrivõistlused hea märk. Täna saime tõepoolest mitte kõige tugevamas seltskonnas, aga arvestatavate konkurentide vastu kirja soliidse tulemuse,» lisas ta.

Eesti Sõudeliidu peasekretär Robert Väli ütles, et kuigi paarisaeruliste neljapaatide konkurentsis oli võistlustules vaid seitse meeskonda, siis võidu väärtust see kuidagi ei mõjuta.

«Keegi eksperimenteerima ei hakka ja kui keegi suure paadi välja saadab, siis seal on ikkagi tegijad. Seitse pole liiga palju, aga kõik vastased, kes meil olid, on meie igakordsed konkurendid ja kõigile võib kaotada. Moraalile ja enesetundele oli see väga hea süst,» rääkis Väli.