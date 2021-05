Pika ootuse lõpetanud neljapaat seab sihid Tokyo olümpia suunas

Eesti nelikusse kuulusid lisaks Endreksonile veel Jüri-Mikk Udam, Allar Raja ja Kaspar Taimsoo. Viimane neist on esisõudja ja tunnistas, et tunnetus oli paadis hea. «Meeskondlikult saime suurepäraselt hakkama. Viimased kolm kuud on põhirõhk olnud tehnilisel tööl, et paatkond ühiselt tööle saada. Selles osas olid Euroopa meistrivõistlused hea märk. Täna saime tõepoolest mitte kõige tugevamas seltskonnas, aga arvestatavate konkurentide vastu kirja soliidse tulemuse,» lausus viljandlane pärast võistlust Postimehele.

«Allar Raja ütles juba enne võistluse algust, et huvitav olukord: ta polnud varem ühelgi MK-etapil favoriidina stardis olnud. Ma küsisin selle peale, et miks ta favoriidistaatusest rääkima hakkas. Vastus oli, et stardis polnud ühtegi paati, kes meid tänavu oleks võitnud. Tal oli õigus. Nüüd on neid veel rohkem ja selle üle on mul väga hea meel,» jätkas esisõudja.